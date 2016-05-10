CodeBaseSeções
Indicadores

Heiken Ashi modificado - indicador para MetaTrader 4

Parâmetros adicionados:

extern int CountBar=1; // A quantidade de barras para calcular o preço aberto
extern int mode=0; //Escolhe entre alternativas do método de cálculo do preço de fechamento

// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;


Heiken Ashi modificado




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8106

