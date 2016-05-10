Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Heiken Ashi modificado - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 952
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Parâmetros adicionados:
extern int CountBar=1; // A quantidade de barras para calcular o preço aberto
extern int mode=0; //Escolhe entre alternativas do método de cálculo do preço de fechamento
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
Heiken Ashi modificado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8106
MA.S.R_Trading
The strategy underlying this EA is based on the indicator of MA.Hercules A.T.C. 2006 EA
Alta probabilidade de quebra do EA com risco favorável: a relação de recompensa.
AvgRangeM
Indicador modificado AvgRangeM.Range_v2.2
Mais uma versão do indicador Range.