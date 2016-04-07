CodeBaseSecciones
MA.S.R_Trading - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
La estrategia se basa en el indicador MA

El artículo detallado sobre la prueba del sistema está disponible en la edición de nuestra revista del 28.04.2008: En nuestro foro se puede discutir y proponer las mejoras del sistema: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=74

Descripción:

Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Abrimos el gráfico de 4 horas para el par de divisas EURUSD, lots 0,1;
2. Dibujamos MA con el período 5.

Señal de compra: El indicador MA ha formado la depresión.

Señal de venta: El indicador MA ha formado el pico.

Vamos a salir de las transacciones por Stop Loss. Para colocar el Stop Loss, buscamos el punto de inflexión de MA (depresión o pico) y detectamos: para Buy, el valor mínimo del precio para 10 barras en el historial; para Sell, el valor máximo del precio para 10 barras en el historial. Realizamos la comprobación con cada formación de la depresión (para Buy) y del pico (para Sell), y modificamos Stop Loss si es necesario.

Imagen:

Después de testear las reglas descritas desde 2007.01.11 hasta 2008.01.11 hemos obtenido los siguientes resultados (por los precios de apertura):

Después de optimizar los parámetros en el mismo período, hemos obtenido el siguiente resultado del trabajo del EA:

El factor de beneficio es de 3,70 y el beneficio esperado es de 76,74

Se puede ver la prueba forward fuera del área de optimización para EURUSD y la prueba para GBPJPY en la edición de nuestra revista del 28.04.2008:

Siga el enlace para descargar la última edición de la revista: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=34


    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8105

