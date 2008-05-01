代码库部分
修改版本 Heiken Ashi - MetaTrader 4脚本

Victor Nikolaev
添加参量

extern int CountBar=1; //计算开盘价柱的数量
extern int mode=0; //选择计算收盘价

// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;


修改版本 Heiken Ashi




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8106

