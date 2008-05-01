请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
修改版本 Heiken Ashi - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4206
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
添加参量
extern int CountBar=1; //计算开盘价柱的数量
extern int mode=0; //选择计算收盘价
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
修改版本 Heiken Ashi
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8106
OnChart Stochastic
指标 OnChart Stochastic。Filter over WPR
指标 Filter over WPR。使用指标 Stochastic。
MA.S.R_Trading
以指标 MA 为基础的策略测试。Trix
指标 Trix 使用指定市场中过多买入和过多卖出，可以说是一个冲动指标。