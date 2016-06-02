無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD
インディケータDolly_Graphics_v11-GMTShiftこのインディケータは、買い取引参考や売り注文参考（百分率で）など色々な推奨を出します。
詳細はソースコードをご覧ください（英語）。
インディケータの討論はこちら･･･
Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8084
