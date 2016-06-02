コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD

インディケータDolly_Graphics_v11-GMTShiftこのインディケータは、買い取引参考や売り注文参考（百分率で）など色々な推奨を出します。

詳細はソースコードをご覧ください（英語）。

インディケータの討論はこちら･･･


MTF_Stochastic_SmL MTF_Stochastic_SmL

インディケータMTF_Stochastic_SmL。ストハスティックスのシグナルを取引の為に使用します。

MTF_OsMA_Lc MTF_OsMA_Lc

インディケータMTF_OsMA_Lc。再開発されたインディケータOsMACD_M (OsMA_Lc) のコードです。更に、iCustom()関数で呼び出されるようになりました。

Dolly_Trading Times _3 Dolly_Trading Times _3

インディケータDolly_Trading Times _3。稼働時間を表示します。

GTerminal_V5 Graphic orders and indicators GTerminal_V5 Graphic orders and indicators

グラフの斜め線に基づいて注文を執行します。リアルトレード及びトレード学習のためにストラテジーテスターではグラフィカルな取引が可能になりました。