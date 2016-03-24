Urheber: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD



Indikator Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Zeigt vielfältige Empfehlungen vor allem für Kauf und Verkauf in prozentualen Bezug, den aktuellen Preis...

Die Beschreibung jedes Objektes finden Sie in den Programmcode (in English).



Diskussionen werden hier geführt.



Indicator Dolly_Graphics_v11-GMTShift