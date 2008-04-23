请观看如何免费下载自动交易
Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 5034
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
作者: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD
指标Dolly_Graphics_v11-GMTShift。显示不同的建议，当前价格部分买卖的关系百分比。
详细的对象描写，查看英文代码。
Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8084
