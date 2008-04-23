代码库部分
Dolly_Graphics_v11-GMTShift - MetaTrader 4脚本

作者: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD

指标Dolly_Graphics_v11-GMTShift。显示不同的建议，当前价格部分买卖的关系百分比。

详细的对象描写，查看英文代码。

查看 讨论。


Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift

原代码： https://www.mql5.com/en/code/8084

