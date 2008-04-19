CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dolly_Graphics_v11-GMTShift - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD

Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Показывает различные рекомендации, в частности на покупку и продажу в процентном отношении, текущую цену и т.д.

Описание по каждому обьекту, читайте в самом коде(на английском языке).

Обсуждение велось здесь.


Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8084

