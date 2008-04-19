Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dolly_Graphics_v11-GMTShift - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD
Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Показывает различные рекомендации, в частности на покупку и продажу в процентном отношении, текущую цену и т.д.
Описание по каждому обьекту, читайте в самом коде(на английском языке).
Обсуждение велось здесь.
