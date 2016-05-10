Participe de nossa página de fãs
Dolly_Graphics_v11-GMTShift - indicador para MetaTrader 4
1099
Autor: Mods e stuff por Linuxser para Forex-TSD
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Mostra várias recomendações, em particular os termos perecentuais das posições compradas e vendidas, nos preços correntes.
Para a descrição de cada objeto, leia o código (em Inglês).
A discussão foi conduzida aqui.
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8084
