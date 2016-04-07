Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Moving Average Trade System - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 938
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La estrategia se basa en el indicador Media Móvil (Moving Average) con los períodos 5/20/40/60.
Para ver más detalles del sistema, siga el enlace: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
El artículo detallado sobre la prueba del sistema está disponible en la edición de nuestra revista del 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
En nuestro foro se puede discutir y proponer las mejoras del sistema: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49
Algoritmo de la estrategia de trading:
1. Construimos 4 SMA(Simple Moving Average) con los períodos 5/20/40/60;
2. Trabajamos en М30, con el símbolo EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)
Compra:
1. SMA40 es cruzada por SMA60 de abajo arriba;
2. Cierre con intersección en dirección opuesta.
Venta:
1. SMA40 es cruzada por SMA60 de arriba abajo;
2. Cierre con intersección en dirección opuesta.
Prueba para EURUSD М30 con parámetros estándar (stoploss 60, sin Trailing Stop y Take Profit)
Optimización tras añadir Trailing Stop y Take Profit en el EA
Prueba para EURUSD М30 tras la optimización (en el mismo período)
Se puede ver la prueba forward fuera del área de optimización en la edición de nuestra revista del 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8040
Indicador MTF_atrstops. Trabaja con el indicador ATRStops_v1[1].1.ATRStops_v1[1].1
Indicador ATRStops_v1[1].1.
Analiza los datos del historial buscando la ausencia de las barras; determina su tamaño, duración y los gaps; trabaja con todos los símbolos.DailyPivotPoints
El indicador DailyPivot Points permite hacerse una idea sobre la dirección del movimiento en los mercados en el futuro, a diferencia de las demás herramientas que van detrás del mercado.