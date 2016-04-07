La estrategia se basa en el indicador Media Móvil (Moving Average) con los períodos 5/20/40/60.

Para ver más detalles del sistema, siga el enlace: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php

El artículo detallado sobre la prueba del sistema está disponible en la edición de nuestra revista del 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0

En nuestro foro se puede discutir y proponer las mejoras del sistema: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49





Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Construimos 4 SMA(Simple Moving Average) con los períodos 5/20/40/60;

2. Trabajamos en М30, con el símbolo EUR/USD, lots 0,1;

3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)

Compra:

1. SMA40 es cruzada por SMA60 de abajo arriba;

2. Cierre con intersección en dirección opuesta.

Venta:

1. SMA40 es cruzada por SMA60 de arriba abajo;

2. Cierre con intersección en dirección opuesta.

Prueba para EURUSD М30 con parámetros estándar (stoploss 60, sin Trailing Stop y Take Profit)

Optimización tras añadir Trailing Stop y Take Profit en el EA

Prueba para EURUSD М30 tras la optimización (en el mismo período)



Se puede ver la prueba forward fuera del área de optimización en la edición de nuestra revista del 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0