このEAは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します（5日･20日･40日･60日移動 平均線）。

自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php

詳細はこちらの2008年4月7日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0

また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49





EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. 4つの単純移動平均を作成します（5日･20日･40日･60日の期間）;

2. 30分足で取引し、ユーロ/ドル、0,1lotsを設定します;

3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)

買い取引参考:

1. SMA40がSMA60の超えるタイミング;

2. 反転したらSMA60を割る場合エグジットする

売り注文参考:

1. SMA40がSMA60を割るタイミング;

2. 反転したらSMA60を越える場合エグジットする

ユーロドル/30分足/標準パラメータ（60pips損切り、利食いとトレーリングストップ無し）:

利食いとトレーリングストップを設定した後の最適化:

最適化が行われた後のユーロドルのバックテスト(30分足）:



フォワードテストはこちらの2008年4月7日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0