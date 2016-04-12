私たちのファンページに参加してください
Moving Average Trade System - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 859
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このEAは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します（5日･20日･40日･60日移動 平均線）。
自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
詳細はこちらの2008年4月7日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49
EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
1. 4つの単純移動平均を作成します（5日･20日･40日･60日の期間）;
2. 30分足で取引し、ユーロ/ドル、0,1lotsを設定します;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)
買い取引参考:
1. SMA40がSMA60の超えるタイミング;
2. 反転したらSMA60を割る場合エグジットする
売り注文参考:
1. SMA40がSMA60を割るタイミング;
2. 反転したらSMA60を越える場合エグジットする
ユーロドル/30分足/標準パラメータ（60pips損切り、利食いとトレーリングストップ無し）:
利食いとトレーリングストップを設定した後の最適化:
最適化が行われた後のユーロドルのバックテスト(30分足）:
フォワードテストはこちらの2008年4月7日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8040
