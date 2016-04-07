CodeBaseSecciones
Indicadores

MTF_atrstops - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
925
Ranking:
(2)
Publicado:
MTF_atrstops.mq4 (3.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Autor: no especificado

Indicador MTF_atrstops.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8042

