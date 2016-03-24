und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Moving Average Trade System - Experte für den MetaTrader 4
- 913
Die Strategie basiert auf einem gleitenden Durchschnitt mit den Perioden 5/20/40/60.
Hier wird das System ausführlicher beschrieben.
Wir haben in unserem Magazin vom 07.04.2008 diesem System einen Artikel gewidmet.<br3/> Sie können darüber in unserem Forum diskutieren oder auch weitere Vorschläge machen.<br5/>
Trading-Strategie Algorithmus:
1. Es werden 4 SMAs (Simple Moving Averages) Mit den Perioden 5/20/40/60.
gebildet. 2. Verwenden Sie den M30 Chart, Symbol EUR/USD, Lots 0.1.
3. StopLoss: 60 Punkte (EUR/USD).
Kaufen:
1. Die SMA40 Linie wird von der SMA60 von unten nach oben durchschnitten.
2. Wenn sie sich in die entgegengesetzte Richtung schneiden wird die Position geschlossen.
Verkaufen:
1. Die SMA40 Linie wird von der SMA60 von oben nach unten durchschnitten.
2. Wenn sie sich in die entgegengesetzte Richtung schneiden wird die Position geschlossen.
Test mit EURUSD М30 Mit Standard Eingabeparametern (StopLoss 60, kein Trailing Stop or TakeProfit):
Optimierung, nachdem Trailing Stop und TakeProfit dem EA hinzugefügt wurden:
Test mit EURUSD M30 nach der Optimierung (für die gleiche Periode):
In unserem Magazin vom 07.04.2008 Finden Sie einen Forward-Test, der sich nicht auf den optimierten Bereich bezieht.
