Советники

Moving Average Trade System - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Опубликован:
Обновлен:
Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average с периодами 5/20/40/60).

Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
 Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49


Алгоритм торговой стратегии:
1. Строим четыре SMA(Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на М30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)

Покупка:
1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.

Продажа:
1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.


Тестирование на EURUSD М30 со стандартными параметрами (stoploss 60, без трейлинг стопа и тейк профит)


Поиск оптимальных параметров после добавления в советника трейлинг стопа и тейк профита

Тестирование на EURUSD М30 после оптимизации (на том же временном участке)



Форвард-тест вне участка оптимизации вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0


