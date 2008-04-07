Ставь лайки и следи за новостями
Moving Average Trade System - эксперт для MetaTrader 4
- 6387
Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average с периодами 5/20/40/60).
Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49
Алгоритм торговой стратегии:
1. Строим четыре SMA(Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на М30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)
Покупка:
1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.
Продажа:
1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.
Тестирование на EURUSD М30 со стандартными параметрами (stoploss 60, без трейлинг стопа и тейк профит)
Поиск оптимальных параметров после добавления в советника трейлинг стопа и тейк профита
Тестирование на EURUSD М30 после оптимизации (на том же временном участке)
Форвард-тест вне участка оптимизации вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 07.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
