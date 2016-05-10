Participe de nossa página de fãs
Sistema de Negociação Moving Average - expert para MetaTrader 4
A estratégia baseia-se nos indicadores Moving Average nos períodos de 5/20/40/60..
O sistema é descrito em mais detalhes aqui.
Um artigo detalhado dedicado ao teste do sistema está disponível em nossa revista: edição de 07.04.2008.
Comentários e sugestões sobre o sistema, faça no nosso fórum.
Algoritmo de Negociação da Estratégia:
1. Construir quatro SMAs (médias móveis simples) com os períodos de 5/20/40/60.
2. No gráfico M30, símbolo EUR/USD, lote= 0.1.
3. StopLoss: 60 pontos (EUR/USD).
Comprando:
1. SMA40 cruza SMA60 de baixo para cima.
2. Fecha quando se cruzam no sentido oposto.
Vendendo:
1. SMA40 cruza SMA60 de cima para baixo.
2. Fecha quando se cruzam no sentido oposto..
Testes no EURUSD М30 com entradas padrão (StopLoss 60, nenhum Trailing Stop ou TakeProfit):
Optimização após o trailing stop e TakeProfit serem adicionados ao EA:
Testando no EURUSD М30 após a otimização (para o mesmo período de tempo):
Você pode visualizar um teste adiante fora da área de otimização em nossa revista de 07.04.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8040
