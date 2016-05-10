A estratégia baseia-se nos indicadores Moving Average nos períodos de 5/20/40/60..

O sistema é descrito em mais detalhes aqui.

Um artigo detalhado dedicado ao teste do sistema está disponível em nossa revista: edição de 07.04.2008.

Comentários e sugestões sobre o sistema, faça no nosso fórum.







Algoritmo de Negociação da Estratégia:

1. Construir quatro SMAs (médias móveis simples) com os períodos de 5/20/40/60.

2. No gráfico M30, símbolo EUR/USD, lote= 0.1.

3. StopLoss: 60 pontos (EUR/USD).

Comprando:

1. SMA40 cruza SMA60 de baixo para cima.

2. Fecha quando se cruzam no sentido oposto.

Vendendo:

1. SMA40 cruza SMA60 de cima para baixo.

2. Fecha quando se cruzam no sentido oposto..

Testes no EURUSD М30 com entradas padrão (StopLoss 60, nenhum Trailing Stop ou TakeProfit):

Optimização após o trailing stop e TakeProfit serem adicionados ao EA:



Testando no EURUSD М30 após a otimização (para o mesmo período de tempo):



Você pode visualizar um teste adiante fora da área de otimização em nossa revista de 07.04.2008.