移动平均数交易系统(Moving Average Trade System) - MetaTrader 4EA

Описание:

策略是以移动平均数为基础的 (移动平均数时间周期 5/20/40/60)。

点击查看详细内容: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
详细内容本网站关于测试系统的文章链接: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
本网站的论坛上可以发表自己的意见和建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49

交易策略计算:

1. 构建四个时间周期为 5/20/40/60的 SMA(Simple Moving Average) ；
2. 在 М30图表上运行，货币对 EUR/USD，标准手数 0,1；
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)

买入:
1. SMA40和SMA60由下向上交叉；
2. 对面仓平仓

卖出:
1. SMA40和SMA60由交叉；
2. . 对面仓平仓


EURUSD М30 标准测试参量(止损 60，没有追踪止损he 赢利) 测试


智能交易添加止损和赢利之后，搜索优化参量

优化后测试EURUSD М30



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8040

