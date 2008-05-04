加入我们粉丝页
移动平均数交易系统(Moving Average Trade System) - MetaTrader 4EA
Описание:
策略是以移动平均数为基础的 (移动平均数时间周期 5/20/40/60)。
点击查看详细内容: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
详细内容本网站关于测试系统的文章链接: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
本网站的论坛上可以发表自己的意见和建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=49
1. 构建四个时间周期为 5/20/40/60的 SMA(Simple Moving Average) ；
2. 在 М30图表上运行，货币对 EUR/USD，标准手数 0,1；
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)
买入:
1. SMA40和SMA60由下向上交叉；
2. 对面仓平仓
卖出:
1. SMA40和SMA60由上向下交叉；
2. . 对面仓平仓
EURUSD М30 标准测试参量(止损 60，没有追踪止损he 赢利) 测试
智能交易添加止损和赢利之后，搜索优化参量
优化后测试EURUSD М30
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8040
