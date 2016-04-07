El indicador DailyPivot Points permite hacerse una idea sobre la dirección del movimiento en los mercados en el futuro, a diferencia de las demás herramientas que van detrás del mercado.

La información que se ha hecho disponible en el transcurso del día anterior se utiliza para calcular los puntos de referencia para las tendencias cortas del día en curso.

DailyPivotPoints

Pivot Point (PP) es el punto pivote: es decir, el nivel al que el precio tiende durante el día.

Si tenemos tres valores del día anterior (el máximo, el mínimo y el precio de cierre), podemos calcular 13 niveles para los períodos de tiempo más pequeños: punto pivote, 6 niveles de resistencia y 6 niveles de soporte. Estos niveles se denominan puntos de referencia. Los puntos de referencia permiten determinar con facilidad el cambio de la dirección de la tendencia corta. Los valores más importantes son tres: puntos pivote, Resistance1 (RES1.0) y Support1 (SUP1.0). Cuando el precio se mueve entre estos valores, habitualmente se observan las pausas en el movimiento, a veces incluso la vuelta.



De esta manera, el indicador DailyPivot Points:



predice el rango de fluctuación de precios;

muestra dónde el precio puede parar;



muestra posibles puntos del cambio de la dirección del movimiento del precio.



Si en el día en curso el mercado se abre por encima del punto pivote, es la señal para abrir posiciones largas. Si el mercado se abre por debajo del punto pivote, este día es favorable para abrir posiciones cortas.





La técnica del uso de los puntos pivote consiste en el seguimiento y detección de probables reversas y rupturas cuando el precio se choca contra los niveles de resistencia RES1.0 o soporte SUP1.0. Cuando el precio alcanza los niveles RES2.0, RES3.0 o SUP2.0, SUP3.0, el mercado normalemente está sobrecomprado o sobrevendido, así que generalmente estos niveles se usan como los niveles de salida. Cálculo

Basándose en HIGH, LOW y CLOSE del día anterior, se generan nuevos valores de Pivot Point (PP), Resistance1 (RES1.0), Resistance2 (RES2.0), Resistance3(RES3.0), Support1 (SUP1.0), Support2 (SUP2.0) y Support3 (SUP3.0), así como los valores intermedios Resistance0.5(RES0.5), Resistance1.5 (RES1.5), Resistance2.5 (RES2.5), Support0.5(SUP0.5), Support1.5 (SUP1.5) y Support2.5 (SUP2.5) .

De esta manera, los precios mínimos y máximos del día anterior se proyectan al futuro.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RES1.0 = 2*PP - LOW RES2.0 = PP + (HIGH -LOW) RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW) SUP1.0 = 2*PP – HIGH SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW) SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW) RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2 RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2 RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2 SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2 SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

HIGH — precio máximo del día anterior;

LOW — precio mínimo del día anterior;

CLOSE — precio de cierre del día anterior;

PP — punto pivote (precio típico de ayer);

RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — puntos de referencia (niveles de resistencia);

SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — puntos de referencia (niveles de soporte).

Aquí: