History Data Analysis - script para MetaTrader 4
Este código detecta las barras ausentes (en adelante, “agujeros”) y lagunas (agujeros grandes) en el historial; determina su tamaño, duración y los gaps; trabaja con todos los símbolos.
Sirve para los gráficos de intradía, por eso el período está limitado a H4. Durante el análisis se considera sólo el fin de semana (el sábado y el domingo- 48 horas), los demás momentos son considerados por el código como agujeros o lagunas.
Para su comodidad mientras trabaja con el gráfico, el código cuenta con un filtro donde se puede especificar lo siguiente (se puede cancelas estas opciones en las propiedades del script):
- 1. el número de barras ausentes en los períodos (M1,5,15,30) las que el código va a ignorar como agujeros;
- 2. el número de barras ausentes (valor mínimo) que el código va a considerar como un laguna (por defecto, 20 barras). Si estos valores son iguales a 1 o 2, todos los agujeros encontrados van a considerarse como lagunas;
- 3. el número de pips ausentes en los períodos que van a ignorarse como gap.
Este código se inicia como script. Para facilitar el código, donde posiblemente haya comentarios, los resultados se muestran en un archivo *.txt .
El código ha sido creado en MT4 build 182.
Atención. Si los datos del historial has sido “aglutinados” o suministrados por varios brókers, el resultado del informe puede contener errores en la parte marcada con el comentario (***inclusive el fin de semana).
