Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OzFx - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1358
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
OzFx
Sistema OzFx con un objetivo de beneficio de 100-800+ pips
Instrumento comercial: EUR/JPY
Diapasón temporal: Daily
Indicadores usados: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh
Volumen de la operación: - 0,1
Reglas del sistema
1. Al gráfico EUR/JPY se conectan los siguientes indicadores:
- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)
- Stochastic Oscillator con parámetros K=5 D=3 L=3
2. La señal de compra se genera cuando AC(barra verde) cruce la marca cero de abajo hacia arriba y la línea rápida Stochastic Oscillator se encuentre por encima de 50.
3. La señal de venta se genera cuando AC(barra roja) cruce la marca cero de arriba hacia abajo y la línea rápida Stochastic Oscillator se encuentre por debajo de 50.
4. Al abrir una operación, de forma simultánea se abren cinco órdenes con un lote idéntico. Para todas las órdenes se establece un StopLoss en el nivel de 100 puntos.
5. El take profit se establece con la primera orden a un nivel de +50 puntos, con la segunda, a +100 puntos, con la tercera, a +150 puntos, con la cuarta, a +200 puntos. La quinta orden se cierra solo con la aparición de una señal opuesta.
6. Al cerrar la primera orden con beneficio, el StopLoss de todas las demás órdenes se traslada a ausencia de pérdidas.
El sistema se describe con más detalle aquí:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
Podrá encontrar un detallado informe sobre la simulación del sistema en nuestro registro del 03.03.2008:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7994
Indicador Chin Breakout Alert.Market Facilitation Index, BW MFI
El indicador "Índice de Facilitación del Mercado" (Market Facilitation Index, BW MFI) muestra el cambio del precio que sucede en un tick.
Código/método para poner a prueba indicadores que se redibujan, sobre el ejemplo de FxmFishVolumes
El indicador Volumes representa los volúmenes de las transacciones en forma de histograma en una ventana aparte y colorea el histograma de dos colores.