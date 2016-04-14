Autor:

OzFx

Sistema OzFx con un objetivo de beneficio de 100-800+ pips



Instrumento comercial: EUR/JPY



Diapasón temporal: Daily



Indicadores usados: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh



Volumen de la operación: - 0,1



Reglas del sistema



1. Al gráfico EUR/JPY se conectan los siguientes indicadores:

- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)

- Stochastic Oscillator con parámetros K=5 D=3 L=3

2. La señal de compra se genera cuando AC(barra verde) cruce la marca cero de abajo hacia arriba y la línea rápida Stochastic Oscillator se encuentre por encima de 50.

3. La señal de venta se genera cuando AC(barra roja) cruce la marca cero de arriba hacia abajo y la línea rápida Stochastic Oscillator se encuentre por debajo de 50.

4. Al abrir una operación, de forma simultánea se abren cinco órdenes con un lote idéntico. Para todas las órdenes se establece un StopLoss en el nivel de 100 puntos.

5. El take profit se establece con la primera orden a un nivel de +50 puntos, con la segunda, a +100 puntos, con la tercera, a +150 puntos, con la cuarta, a +200 puntos. La quinta orden se cierra solo con la aparición de una señal opuesta.

6. Al cerrar la primera orden con beneficio, el StopLoss de todas las demás órdenes se traslada a ausencia de pérdidas.



El sistema se describe con más detalle aquí:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php

Podrá encontrar un detallado informe sobre la simulación del sistema en nuestro registro del 03.03.2008:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2



