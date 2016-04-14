Autor:

Código/método para poner a prueba indicadores que se redibujan, sobre los ejemplos de FxmFish, ZigZag, NonLagZigZag, AFIRMA, TREND_alexcud

-Es posible estudiar el comportamiento de estos indicadores con el método propuesto.

Existe una cierta cantidad de indicadores que se redibujan en el gráfico al llegar una nueva barra.

Por ello, surgen dificultades a la hora de hacer una valoración visual de las propiedades del indicador durante su dinámica.

El código propuesto permite asignar al indicador la última barra (de la derecha) trasladando el objeto gráfico. Lo mejor es hacerlo con una línea vertical.

Instrucciones básicas:

Inserte el código en el texto del indicador. Encuentre el ciclo de cálculo y sustituya en el mismo el «0» por la variable “start”.

Si en el indicador existe el ciclo de puesta a cero de las matrices, no lo cambie.

Ponga en el gráfico una línea vertical y dele el nombre “start”.

Mueva la línea manualmente y espere a que el indicador se recalcule.

El moviemiento óptimo sería del pasado al presente, dado que no todos los indicadores «limpian» las barras de la derecha.

Por eso, en primer lugar hay que poner la línea vertical con el nombre "start", y después los indicadores.

El indicador se recalcula en dos casos:

-automáticamente, con la llegada de un nuevo tick;

-o bien, si no hay tick comercial o se prevé que no vaya a haberlo durante mucho tiempo, se inicia el recálculo «manualmente» cambiando cualquiera de las propiedades del indicador,

para ello, hay que abrir cada vez las «propiedades» y cambiar cualquier color, puesto que lo cómodo es cambiar el color, no las cifras.

Trabajar según estas instrucciones básicas no es cómodo al cien por cien.

Si tenemos en el gráfico un grupo de varios indicadores, entonces en ausencia de ticks de precio deberemos cambiar las propiedades de cada uno.

Sin embargo. Al trabajar en este método, detecté un recálculo paradójico de todos los indicadores,

solo en el caso de que haya en una ventana aparte un indicador sin cálculo de líneas,

pero invocando la función IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)). <build 211 MT-4 >

Por paradójico que sea, es un hecho que al cambiar las propiedades de este indicador «vacío»

se redibujan forzosamente todos los demás indicadores en todas las ventanas.

El indicador-iniciador de todo esto ha resultado casualmente TREND_alexcud.

Se ha escrito de forma adicional el indicador-iniciador Visual_start_All.

Instrucciones en caso de experimentación conjunta con un grupo de indicadores:

Para recalcular todos los indicadores, cambie las propiedades de TREND_alexcud o Visual_start_All .

Se han cargado los archivos modificados para Visual_start , que se muestran en la ilustración:

1 FxmFish

2. NonLagZigZag -en el dibujo es la línea amarilla

3. ZigZag estándar --línea roja

4. AFIRMA - de dos años, roja-azulada

5.TREND_alexcud

