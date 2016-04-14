Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volumes - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1807
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Volumes representa los volúmenes de las transacciones en forma de histograma en una ventana aparte y colorea el histograma de dos colores.
Volumes
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7996
Visual Start
Código/método para poner a prueba indicadores que se redibujan, sobre el ejemplo de FxmFishOzFx
Sistema OzFx con un objetivo de beneficio de 100-800+ pips
On Balance Volume, OBV
On Balance Volume, (OBV) relaciona el volumen y el cambio de precio que acompaña a este volumen._Fibo_Pivot_multiVal
Asesor multidivisa orientado al trabajo en la sesión asiática.