OzFx - эксперт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
8494
(23)
OzFx

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

Торговый инструмент: EUR/JPY

Временной диапазон: Daily

Используемые индикаторы: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh

Обьем сделки: - 0,1

Правила системы

1. К графику EUR/JPY подключаются следующие индикаторы:
- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)
- Stochastic Oscillator с параметрами K=5 D=3 L=3
2. Сигнал на покупку генерируется, когда AC(зеленый бар) пересекает нулевую отмету снизу вверх и быстрая линия Stochastic Oscillator находится выше 50.
3. Сигнал на продажу генерируется, когда AC(красный бар) пересекает нулевую отмету сверху вниз и быстрая линия Stochastic Oscillator находится ниже 50.
4. При открытии сделки одновременно открывается пять ордеров с одинаковым лотом. Для всех ордеров устанавливается StopLoss на уровне 100 пунктов.
5. Тейкпрофит по первому ордеру устанавливается на уровень +50 пунктов, по второму +100 пунктов, по третьему +150 пунктов, по четвертому +200 пунктов, пятый ордер закрывается только при появлении противоположного сигнала.
6. При закрытии первого ордера в прибыли StopLoss по всем остальным ордерам переносится в безубыток.

Более подробно система описана здесь:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
Подробный отчет о тестировании системы доступен в выпуске нашего журнала от 03.03.2008:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2






