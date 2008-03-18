Автор:

OzFx

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов



Торговый инструмент: EUR/JPY



Временной диапазон: Daily



Используемые индикаторы: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh



Обьем сделки: - 0,1



Правила системы



1. К графику EUR/JPY подключаются следующие индикаторы:

- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)

- Stochastic Oscillator с параметрами K=5 D=3 L=3

2. Сигнал на покупку генерируется, когда AC(зеленый бар) пересекает нулевую отмету снизу вверх и быстрая линия Stochastic Oscillator находится выше 50.

3. Сигнал на продажу генерируется, когда AC(красный бар) пересекает нулевую отмету сверху вниз и быстрая линия Stochastic Oscillator находится ниже 50.

4. При открытии сделки одновременно открывается пять ордеров с одинаковым лотом. Для всех ордеров устанавливается StopLoss на уровне 100 пунктов.

5. Тейкпрофит по первому ордеру устанавливается на уровень +50 пунктов, по второму +100 пунктов, по третьему +150 пунктов, по четвертому +200 пунктов, пятый ордер закрывается только при появлении противоположного сигнала.

6. При закрытии первого ордера в прибыли StopLoss по всем остальным ордерам переносится в безубыток.



Более подробно система описана здесь:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php

Подробный отчет о тестировании системы доступен в выпуске нашего журнала от 03.03.2008:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2



