制作者：

OzFx

100～800 pipsの利益を目的とした自動売買システム「OzFx」。



通貨ペア: ユーロ円



時間軸：日足



使用されるインジケータ: Accelerator Oscillator (AC)、ストキャスティックス



ロット: - 0,1



使用方法:



1. ユーロ円のチャートに以下のインジケータを入れます。:

- ビル・ウィリアムスのAccelerator Oscillator (AC)

- K=5・D=3・L=3というパラメーターを持つストキャスティックス

2. ACがゼロラインを超え、ストキャスティックスの短期線が50を上回るときは買いシグナルです。

3. ACがゼロラインを割り、ストキャスティックスの短期線が50以下となったときは売りシグナルです。

4. 取引を開始するときに、同じロットの5つの注文が開かれます。各注文ごとに損切りラインが100 pipsレベルで設定されます。

5. 1つ目の注文の為に利食いを+50 pipsで設定し、2つ目の注文の為に利食いを+100 pipsで設定し、3つ目の注文の為に利食いを+150 pipsで設定し、3つ目の注文の為に利食いを+200 pipsで設定します。5つ目の注文は、転換シグナルが発生する場合のみ開かれます。

6. 注文決済が有利になった場合、ストップロスを損益分岐点へ移動します。



詳細はこちら:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php

2008年3月3日の自動売買システムのバックテスト結果はこちら:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2



