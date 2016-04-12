私たちのファンページに参加してください
OzFx - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1356
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
OzFx
100～800 pipsの利益を目的とした自動売買システム「OzFx」。
通貨ペア: ユーロ円
時間軸：日足
使用されるインジケータ: Accelerator Oscillator (AC)、ストキャスティックス
ロット: - 0,1
使用方法:
1. ユーロ円のチャートに以下のインジケータを入れます。:
- ビル・ウィリアムスのAccelerator Oscillator (AC)
- K=5・D=3・L=3というパラメーターを持つストキャスティックス
2. ACがゼロラインを超え、ストキャスティックスの短期線が50を上回るときは買いシグナルです。
3. ACがゼロラインを割り、ストキャスティックスの短期線が50以下となったときは売りシグナルです。
4. 取引を開始するときに、同じロットの5つの注文が開かれます。各注文ごとに損切りラインが100 pipsレベルで設定されます。
5. 1つ目の注文の為に利食いを+50 pipsで設定し、2つ目の注文の為に利食いを+100 pipsで設定し、3つ目の注文の為に利食いを+150 pipsで設定し、3つ目の注文の為に利食いを+200 pipsで設定します。5つ目の注文は、転換シグナルが発生する場合のみ開かれます。
6. 注文決済が有利になった場合、ストップロスを損益分岐点へ移動します。
詳細はこちら:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
2008年3月3日の自動売買システムのバックテスト結果はこちら:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7994
