OzFx

System OzFx um Profite von 100-800+ Pips zu erzielen.



Währungspaar: EUR/JPY



Timeframe: Täglich



Verwendete Indikatoren: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh



Trading lot: 0.1



Systemregeln



1. Platzieren Sie folgende Indikatoren auf dem EUR/JPY-Chart:

- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)

- Stochastic Oscillator mit den Parametern K=5 D=3 L=3

2. Kaufsignal wird generiert wenn AC (grüner Balken) von unten nach oben auf die Nulllinie trifft während die Fast Line des Stochastic Oszillators über 50 liegt.

3. Verkaufsignal wird generiert wenn AC (roter Balken) von oben nach unten auf die Nulllinie trifft während die Fast Line des Stochastic Oszillators unter 50 liegt.

4. Wenn ein Trade eröffnet wird, werden fünft Order mit dem selben Volumen gleichzeitig eröffnet. Für alle Orders wird das StopLoss auf 100 Punkte gesetzt.

5. Das TakeProfit wird auf +50 Punkte für die erste Order, +100 Punkte für die zweite Order, +150 Punkte für die dritte Order und +200 Punkte für die vierte Order gesetzt. Die fünfte Order wird nur geschlossen, wenn ein Signal in Gegenrichtung generiert wird.

6. Wenn die erste Order mit Profit geschlossen wurde, wird das StopLoss für alle anderen Orders in den Gewinnbereich nachgezogen.



Sie können weitere Details zum Sytem hier finden:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php

Ein detaillierter Report über Tests für dieses System ist verfügbar in unserem Magazin, Ausgabe vom 03.03.2008:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2





Ergebnisse erzielt mit der Strategie unter Verwendung der Standardeinstellungen: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.







Ergebnis der Strategie mit folgenden Parametern: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.