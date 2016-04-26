Autor:

OzFx

Sistema OzFx para ganhar um lucro de 100 a 800 pips.



Ativo: EUR/JPY



Timeframe: Diário



Indicadores utilizados: Accelerator Oscillator (AC de Bill Williams (AC), Stoh



Lote de negociação: 0.1



Regras do Sistema



1. Anexar os seguintes indicadores ao gráfico de EUR/JPY:

- Accelerator Oscillator (AC) de Bill Williams (AC)

- Stochastic Oscillator com os parâmetros K=5 D=3 L=3

2. Alerta de compra é gerado quando AC (barra verde) encontra com a marca zero de baixo para cima, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está acima de 50.

3. Alerta de venda é gerado quando AC (barra vermelha) encontra com a marca zero de cima para baixo, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está abaixo de 50.

4. Quando uma negociação é aberta, cinco ordens do mesmo volume abrem simultaneamente. Para todas ordens, o Stop Loss é definido em 100 pontos.

5. Take Profit é definido com um objetivo de 50 pontos para a primeira ordem, 100 pontos para a segunda ordem, 150 pontos para a terceira ordem, e 200 pontos para a quarta ordem. A quinta ordem somente é fechada quando aparece um alerta no sentido oposto.

6. Se a primeira ordem é fechada com lucro, os Stop Losses para todos as outras ordens serão movidos para a área sem perdas.



Você pode encontrar mais detalhes sobre o sistema aqui:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php

Um relatório detalhado sobre os testes deste sistema está disponível na edição de nossa revista de 03.03.2008:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2





Os Resultados Obtidos para a Estratégia com as Configurações Padrão: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.







Resultado Obtidos para a Estratégia com os Seguintes Parâmetros

: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.