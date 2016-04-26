Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
OzFx - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1050
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
OzFx
Sistema OzFx para ganhar um lucro de 100 a 800 pips.
Ativo: EUR/JPY
Timeframe: Diário
Indicadores utilizados: Accelerator Oscillator (AC de Bill Williams (AC), Stoh
Lote de negociação: 0.1
Regras do Sistema
1. Anexar os seguintes indicadores ao gráfico de EUR/JPY:
- Accelerator Oscillator (AC) de Bill Williams (AC)
- Stochastic Oscillator com os parâmetros K=5 D=3 L=3
2. Alerta de compra é gerado quando AC (barra verde) encontra com a marca zero de baixo para cima, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está acima de 50.
3. Alerta de venda é gerado quando AC (barra vermelha) encontra com a marca zero de cima para baixo, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está abaixo de 50.
4. Quando uma negociação é aberta, cinco ordens do mesmo volume abrem simultaneamente. Para todas ordens, o Stop Loss é definido em 100 pontos.
5. Take Profit é definido com um objetivo de 50 pontos para a primeira ordem, 100 pontos para a segunda ordem, 150 pontos para a terceira ordem, e 200 pontos para a quarta ordem. A quinta ordem somente é fechada quando aparece um alerta no sentido oposto.
6. Se a primeira ordem é fechada com lucro, os Stop Losses para todos as outras ordens serão movidos para a área sem perdas.
Você pode encontrar mais detalhes sobre o sistema aqui:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
Um relatório detalhado sobre os testes deste sistema está disponível na edição de nossa revista de 03.03.2008:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2
Os Resultados Obtidos para a Estratégia com as Configurações Padrão: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.
Resultado Obtidos para a Estratégia com os Seguintes Parâmetros
: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7994
The "Trend Detection Index" indicator is a modified "TDI" indicator.Chin Breakout Alert
Indicador Chin Breakout Alert.
Um código/método para testar os indicadores que redesenham, por exemplo, o FxmFishTD_Points&Lines_mgtd1
DeMark indicator - changed the rendering of the TD lines.