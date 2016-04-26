CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

OzFx - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1050
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

OzFx

Sistema OzFx para ganhar um lucro de 100 a 800 pips.

Ativo: EUR/JPY

Timeframe: Diário

Indicadores utilizados: Accelerator Oscillator (AC de Bill Williams (AC), Stoh

Lote de negociação: 0.1

Regras do Sistema

1. Anexar os seguintes indicadores ao gráfico de EUR/JPY:
- Accelerator Oscillator (AC) de Bill Williams (AC)
- Stochastic Oscillator com os parâmetros K=5 D=3 L=3
2. Alerta de compra é gerado quando AC (barra verde) encontra com a marca zero de baixo para cima, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está acima de 50.
3. Alerta de venda é gerado quando AC (barra vermelha) encontra com a marca zero de cima para baixo, enquanto a primeira linha do Stochastic Oscillator está abaixo de 50.
4. Quando uma negociação é aberta, cinco ordens do mesmo volume abrem simultaneamente. Para todas ordens, o Stop Loss é definido em 100 pontos.
5. Take Profit é definido com um objetivo de 50 pontos para a primeira ordem, 100 pontos para a segunda ordem, 150 pontos para a terceira ordem, e 200 pontos para a quarta ordem. A quinta ordem somente é fechada quando aparece um alerta no sentido oposto.
6. Se a primeira ordem é fechada com lucro, os Stop Losses para todos as outras ordens serão movidos para a área sem perdas.

Você pode encontrar mais detalhes sobre o sistema aqui:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
Um relatório detalhado sobre os testes deste sistema está disponível na edição de nossa revista de 03.03.2008:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2

Os Resultados Obtidos para a Estratégia com as Configurações Padrão: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.



Resultado Obtidos para a Estratégia com os Seguintes Parâmetros
: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7994

TDI-2 TDI-2

The "Trend Detection Index" indicator is a modified "TDI" indicator.

Chin Breakout Alert Chin Breakout Alert

Indicador Chin Breakout Alert.

Visual Start Visual Start

Um código/método para testar os indicadores que redesenham, por exemplo, o FxmFish

TD_Points&amp;Lines_mgtd1 TD_Points&amp;Lines_mgtd1

DeMark indicator - changed the rendering of the TD lines.