OzFx 系统能够获得100-800+点的赢利。



货币对: EUR/JPY



时间周期: 每天



使用指标: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh



标准手数: - 0,1



系统规则



1. 以下指标附加到货币对 EUR/JPY图表:

- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)

- Stochastic Oscillator 参量为 K=5 D=3 L=3

2.当AC（绿柱）从下向上遇到零并且快速线 Stochastic Oscillator 在50 以上，生成买入信号。

3.当AC（红柱）从上到下遇到零并且快速线 Stochastic Oscillator 在50 以下，生成卖出信号。

4.当交易开始时，五个相同份额标准手的定单会打开。所有定单的止损（StopLoss）设定为 100点。

5. 第一个定单的赢利水平设定为 +50点，第二个设定为 +100 点，第三个设定为 +150 点，第四个设定为 +200 点，只有当对面仓位的信号显现时，第五个定单关闭。

6. 如果第一个定单盈利关闭，其他定单的StopLoss将转换至无亏损状态。



标准设定获取的结果: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.



以下参量设定获取的结果: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.