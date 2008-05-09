代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

OzFx - MetaTrader 4EA

Юрий | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
9214
等级:
(23)
已发布:
已更新:
OzFx.mq4 (3.29 KB) 预览
OzFx1_02.mq4 (5.17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者:

OzFx

OzFx 系统能够获得100-800+点的赢利。

货币对: EUR/JPY

时间周期: 每天

使用指标: Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC), Stoh

标准手数: - 0,1

系统规则

1. 以下指标附加到货币对 EUR/JPY图表:
- Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)
- Stochastic Oscillator 参量为 K=5 D=3 L=3
2.当AC（绿柱）从下向上遇到零并且快速线 Stochastic Oscillator 在50 以上，生成买入信号。
3.当AC（红柱）从上到下遇到零并且快速线 Stochastic Oscillator 在50 以下，生成卖出信号。
4.当交易开始时，五个相同份额标准手的定单会打开。所有定单的止损（StopLoss）设定为 100点。
5. 第一个定单的赢利水平设定为 +50点，第二个设定为 +100 点，第三个设定为 +150 点，第四个设定为 +200 点，只有当对面仓位的信号显现时，第五个定单关闭。
6. 如果第一个定单盈利关闭，其他定单的StopLoss将转换至无亏损状态。

点击查看更多详细信息：
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_115.php
测试系统报告的详细信息 03.03.2008:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=2


标准设定获取的结果: StopLoss=100, TakeProfit=50,100,150,200,Stochastic=5.



以下参量设定获取的结果: StopLoss=220, TakeProfit=80,160,240,320,Stochastic=46.




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7994

Universum 3.0 Universum 3.0

在每笔亏损交易后智能交易增加标准手数。

VLT_TRADER VLT_TRADER

该系统以波动压缩为基础。

"Forex Profit"系统 "Forex Profit"系统

使用指标 Parabolic SAR和 Exponential Moving Average。

PrintText PrintText

脚本在图表上显示文本信息。