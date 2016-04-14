El indicador técnico "El Índice de Facilitación del Mercado" (Market Facilitation Index, BW MFI) muestra el cambio del precio que sucede en un tick.



Los valores absolutos del indicador como tal no tienen un significado útil, sólo los cambios del indicador tienen el sentido.



Market Facilitation Index, BW MFI

Bill Williams atribuye gran importancia a los cambios del indicador y el volumen:



El indicador Market Facilitation Index ha subido y el volumen también ha subido, ello indica lo siguiente: а) cada vez más jugadores entran al mercado (el volumen crece), б) los jugadores recién llegados abren posiciones en dirección del desarrollo de la barra, es decir, el movimiento ha empezado y adquiere velocidad.



El indicador Market Facilitation Index ha caído y el volumen también. Eso significa que los participantes del mercado van perdiendo el interés.



El indicador Market Facilitation Index ha subido, pero el volumen ha caído. Eso indica que el mercado no tiene soporte de volumen por parte de los traders y el precio se cambia gracias a las especulaciones de los traders "en el suelo" (intermediarios — brokers y dealers).

El indicador Market Facilitation Index ha caído, pero el volumen ha subido. Tiene lugar una lucha entre los toros y osos que se caracteriza por un gran volumen de compras y ventas pero con un movimiento débil del mismo precio como resultado de la fuerza equitativa en ambas direcciones. Una de las dos partes combatientes (compradores contra los vendedores) va a ganar. Generalmente la ruptura de esta barra da a entender si esta barra determina o no la continuación de la tendencia, o bien la anula. Bill Williams llama esta barra "sentada".

Fórmula y valores



Para el cálculo del BW MFI es necesario del precio máximo de la barra restar el mínimo y dividir el resultado obtenido por el volumen.

BW MFI = RANGE*(HIGH - LOW) / VOLUME

Donde:



RANGE - factor de multiplicación que muestra la diferencia en puntos con respecto a las cifras enteras;

HIGH — precio máximo de la barra actual;

LOW — precio mínimo de la barra actual;

VOLUME — volumen de la barra actual.

Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Market Facilitation Index en el apartado Análisis técnico: Market Facilitation Index