Este indicador utiliza el método de construcción descrito por Vladislav Antonov (se puede leer sus reseñas de sesiones en “Viak” o “Alpari”). No he conseguido encontrar este indicador en la red por eso he decidido crearlo por sí mismo. Abajo se muestra un breve extracto de su método de construcción:

No hace falta explicar el significado del soporte y resistencia. Hay muchos métodos para detectar los noveles de precios, pero yo utilizo mis propios cálculos. Las líneas dinámicas de soporte/resistencia se determinan por las líneas MA, mientras que las líneas estáticas se calculan a base del período de tiempo (timeframe) mayor.



1. Para calcular los niveles intradía para una hora, hay que coger los valores High, Low y Close de la vela H1 anterior.

2. Para calcular los niveles intradía para un día, hay que coger los valores High, Low y Close de la vela D1 anterior.

3. Para calcular los niveles intradía para una semana, hay que coger los valores High, Low y Close de la vela W1 anterior.

En mi reseña yo calculo los niveles de precios de soporte y resistencia a base de la vela D1 del día anterior. De esta manera, los niveles de precios serán válidos durante todo el día, pero es necesario recalcularlos al día siguiente. Por ejemplo, hemos cogido la vela D1 el día 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780 Obtenemos los niveles para el día actual y los utilizamos en todos los gráficos con los timeframes menores que el timeframe D1. Al día siguiente, calculamos los niveles nuevos.

Hay tres modos de cálculo dependiendo del tamaño de la vela anterior:



Reduced (reducido) – niveles de soporte/resistencia para un mercado débil. Si el mercado se ha cerrado con una vela grande de más de 200 puntos, es mejor usar este método porque se espera que hay corrección y el mercado estará en flat.

Normal (normal) – niveles de soporte/resistencia para el mercado con volatilidad media. Velas D1 de 100 a 200 puntos. El modo Normal funciona bien cuando se forma una subida o bajada estable, y las velas son aproximadamente iguales.

Extended (extendido) – niveles de soporte/resistencia para un mercado fuerte. Cuando eel mercado se mete en un triángulo y se hace débil, nosotros esperamos que habrá un movimiento fuerte y usamos los niveles con el rango extendido de precios. Para elegir el modo de cálculo apropiado, cada uno debe realizar sus estudios y recopilar las estadísticas del alcance de los niveles. En cuanto a mí, yo no sigo los puntos descritos antes (es aproximadamente para la libra). Por ahora elijo según mi intuición y modelo de precios esperado.

