Levels - индикатор для MetaTrader 4
11470
ug
Индикатор использует метод построения, описанный Владиславом Антоновым (для тех кто читает его сессионные обзоры на "Виак" или "Альпари"). Искал такой индикатор в сети, не нашел и решил сделать сам. Вот небольшая выдержка из его метода построения:
Мне не надо вам объяснять,
что такое сопротивление и поддержка. Есть много методов определения
ценовых уровней, но я использую свои расчёты. Динамические линии
сопротивления/поддержки определяются МА линиями, а статические
рассчитываются от старшего таймфрейма.
1. Чтобы рассчитать внутридневные уровни на один час, необходимо взять от предыдущей часовой свечи High, Low и Close.
2. Чтобы рассчитать внутридневные уровни на один день, необходимо взять от предыдущей дневной свечи High, Low и Close.
3. Чтобы рассчитать внутридневные уровни на одну неделю, необходимо взять от предыдущей недельной свечи High, Low и Close.
В обзоре я рассчитываю ценовые уровни сопротивления и поддержки от дневной свечи прошедшего дня. Таким образом, ценовые уровни будут действительны в течение всего дня, а на следующий день их необходимо пересчитать. Пример ниже. К примеру взяли дневную свечу 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780 А получаем уровни для текущего дня и используем на всех графиках ниже дневного тайм фрейма. На следующий день рассчитываются новые уровни.
Существуют 3 метода расчета в зависимости от размера предыдущей свечи:
Reduced (Уменьшенный)
– уровни поддержки и сопротивления для слабого рынка. Если рынок
закрылся большой свечой более 200 пунктов, лучше использовать этот
расчёт, т.к. ожидается, что будет коррекция и рынок будет вялым.
Normal (Нормальный) – уровни поддержки и сопротивления при средней волатильности рынка. Дневные Свечи от 100 до 200 пунктов. Normal хорошо работает, когда формируется устойчивый рост или снижение, и свечи примерно все одинаковые.
Extended (Расширенный) – уровни поддержки и сопротивления для сильного рынка. Когда рынок забивается в треугольник и становится вялым, мы рассчитываем, что будет сильное движение, и используем уровни с расширенным ценовым диапазоном. Какой применять метод расчёта, это уже каждый должен заниматься своими исследованиями и собирать статистку достижения уровней. Я сам не придерживаюсь тех пунктов, которые написаны выше (это примерно для фунта), пока выбираю по интуиции и ожидаемой ценовой модели.
Для тех, кто хочет почитать детальнее: http://www.viac.ru/ds/21950
