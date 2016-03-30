Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor: Raff
El indicador Trix se utiliza para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, así como puede utilizarse como indicador de impulso. Como en el caso de otros osciladores, los valores del Trix oscilan alrededor de cero. Cuando Trix se utiliza como oscilador, el valor positivo indica en la sobrecompra del mercado, mientras que el valor negativo indica en su sobreventa.
Cuando Trix se utiliza como indicador de impulso, el valor positivo indica en el impulso alcista, mientras que el valor negativo indica en el impulso bajista.
Muchos analistas suponen que si Trix cruza el valor cero de arriba abajo, es la señal para la compra, y de abajo arriba es la señal para la venta. Si se observa la divergencia entre el precio y el indicador, eso significa los puntos de vuelta de la tendencia del mercado.
|Input
|Type
| Default value
|Description
| Price
|Number
|Close
| Price type for calculations
|Length
|Number
|18
| Amount of bars for calculations
Trix calcula la media móvil exponencial triple desde el logaritmo del precio definido por el parámetro Price para el período de tiempo definido por el parámetro Length. En los cálculos, el valor de la barra actual se resta del valor de la barra anterior: eso excluye los ciclos cuya duración es menor que el valor del parámetro Length.
Dos principales ventajas de Trix, en comparación con otros indicadores que siguen la tendencia, consisten en su habilidad de filtrar los ruidos del mercado y en la reacción más rápida a la situación del mercado. Usando la media móvil exponencial triple, Trix filtra los ruidos del mercado, así como excluye los ciclos a corto plazo que pueden informar sobre los cambios en el movimiento en el mercado. Si utiliza Trix como su indicador principal, se recomienda usarlo en combinación con otros indicadores con el fin de prevenir las señales falsas.
Ejemplo: Para asignar el valor del indicador Trix a la variable para el precio High de 14 barras, utilice el siguiente código: Var1 = TRIX(High,14);
