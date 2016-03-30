Autor: Raff

El indicador Trix se utiliza para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, así como puede utilizarse como indicador de impulso. Como en el caso de otros osciladores, los valores del Trix oscilan alrededor de cero. Cuando Trix se utiliza como oscilador, el valor positivo indica en la sobrecompra del mercado, mientras que el valor negativo indica en su sobreventa.

Cuando Trix se utiliza como indicador de impulso, el valor positivo indica en el impulso alcista, mientras que el valor negativo indica en el impulso bajista.

Muchos analistas suponen que si Trix cruza el valor cero de arriba abajo, es la señal para la compra, y de abajo arriba es la señal para la venta. Si se observa la divergencia entre el precio y el indicador, eso significa los puntos de vuelta de la tendencia del mercado.