Author: ug

Der Indikator rechnet nach der Methode, beschrieben von Vladislav Antonov (Sie finden seine Session-Analysen bei Viak or Alpari). Da ich solch einen Indikator im Internet nicht finden konnte, entschied ich, ihn selber zu programmieren. Unten ist ein kurzer Auszug seiner Beschreibung:

Ich brauche wohl nicht zu erklären, was Unterstützung und Widerstand bedeuten. Es gibt viele Methoden diese Preis-Niveaus zu finden. Dennoch entwickle ich meine eigene Kalkulation. Die Dynamik der Unterstützungs/Widerstands-Linien wird durch MA-Linien bestimmt, so dass die statischen auf der Basis höherer Zeitrahmen berechnet werden.



1. Um die intratages Niveaus für einen Ein-Stunden-Chart zu berechnen, verwendet man den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs der vorherigen Ein-Stunden-Bar.

2. Um die intratages Niveaus für einen Tages-Chart zu berechnen, verwendet man den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs der vorherigen Tages-Bar.

3. Um die intratages Niveaus für einen Wochen-Chart zu berechnen, verwendet man den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs der vorherigen Wochen-Bar.

In meinem Bericht berechne ich die Preis-Niveaus für Unterstützungs/Widerstands-Preise aus den Tageskerzen des Vortages. Diese Preisniveaus sind also den ganzen Tag gültig und müssen aber am nächsten Tag neu berechnet werden. Zum Beispiel nehmen wir die Tageskerze vom 02.11.06: Höchstkurs = 1.2786 Tiefstkurs = 1.2736 Schlusskurs = 1.2780 und daraus erhalten wir die Niveaus des aktuellen Tages für alle Zeitrahmen kleiner als der Tages-Zeitrahmen. Am nächsten Tag müssen wir die neuen Niveaus berechnen .

Es gibt 3 Berechnungsmethoden durch die Berücksichtigung der Größe der vorherigen Kerze.:



Vermindert – Unterstützungs/Widerstands-Niveaus für schwache Märkte. Wenn der Markt mit einer langen Kerze mit mehr als 200 Punkten schließt, verwenden wir besser diese Methode, da eine Korrektur eintreten und der Markt in eine Seitwärtsbewegung übergehen könnte.

Normal – Unterstützungs/Widerstands-Niveaus für Märkte mit hoher durchschnittlicher Volatilität. Die Tageskerze hat eine Länge zwischen 100 und 200 Punkte. Die normale Methode bewährt sich bei stabilen Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen mit Kerzen ähnlicher Größe.

Erweitert (Расширенный) – Unterstützungs/Widerstands-Niveaus für volatile Märkte. Wenn der Markt sich zusammenzieht und in eine Seitwärtsbewegung übergeht, erwarten wir eine baldige, starke Bewegung bei der wir die Niveaus mit der erweiterten Preisspanne verwenden. Welche Methode im Einzelnen anzuwenden ist hängt von Ihrer eigenen Einschätzung ab und gesammelten statistischen Werten. Was mich betrifft, halte ich normalerweise nicht an das oben Beschriebene. Meistens verwende ich Methoden gemäß meiner Intuition und den zu erwarteten Preismustern.

Für jene, die an weiteren Details interessiert sind, siehe: http://www.viac.ru/ds/21950

