Vladislav Antonov描述了该指标的创建构造 (您可以在Viak或 Alpari上查看他的 )。在互联网内我没有发现类似这种类型的指标，所以决定创建一个：

我想我不用解释什么是支撑和阻力。确定价格水平存在很多方法，但是我使用自己的运算方法。使用МА线来确定动态的支撑/阻力线 ，并且从较大时间期限上计算。



1. 想要计算当天一小时的水平，必须使用先前蜡烛柱的 High、 Low和 Close。

2. 想要计算当天一天的水平，必须使用先前每天蜡烛柱的 High、 Low 和Close。

3. 想要计算当天一周的水平，必须使用先前每周蜡烛柱的 High 、Low 和 Close。

我认为，计算支撑/阻力价格水平是以先前蜡烛柱为基础的。因此，价格水平的有效期仅为一天。第二天必须重新计算。例如，我们选择 02.11.06的蜡烛柱： High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780 ，得到当天的水平。这些水平将使用到所每天以下的时间期限内。 第二天会重新计算水平。

根据先前蜡烛柱的大小计算方法分为三种：



Reduced（减少） – 对于弱的市场状况减少支撑/阻力的水平。如果市场平仓的蜡烛柱超过 200点，最好使用这种方法。因为期待市场将会反弹。

Normal （标准）– 对于平均波动的市场状况使用标准的支撑/阻力水平。在每天蜡烛柱为 100到 200 点的范围内。当市场的蜡烛柱接近这个数值时或相同， Normal 可以很好的运行。

Extended（增加） –对于强的市场状况增加支撑/阻力水平。当市场处于一个三角状态，我们会增加价格预测。这种计算方法必须要进行搜索和研究自己获取的统计数据。

查看详细内容请点击网址: http://www.viac.ru/ds/21950

