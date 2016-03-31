制作者：

ug

このインディケータは、ブラディスラフ・アントノフ氏により紹介された建設方法を取引の為に使用します。ネットで検索したけれど、見つけられませんでした。それで、自分で開発しました。アントノフ氏のサイトから一節を抜粋します。:

サポート/レジスタンスレベルとは何かなど説明する必要はありません。価格レベルを判断する方法がたくさんあるのに、自分なりの計算方法を使います。動的なサポート/レジスタンスラインは移動平均線で決められます。静的なサポート/レジスタンスは長期的な時間軸によって計算されます。



1. 日中のサポート/レジスタンスレベルを1時間足で計算するために、前の1時間のローソク足の高値、安値と終値をとります。

2. 日中のサポート/レジスタンスレベルを日足で計算するために、前の1日のローソク足の高値、安値と終値をとります。

3. 日中のサポート/レジスタンスレベルを週足で計算するために、前の1週のローソク足の高値、安値と終値をとります。

ここでは、日中のサポート/レジスタンスレベルを日足で計算します。このように、価格レベルは1日間有効で、翌日にこのレベルが再計算されます。例は次の通りです。例として2006年11月2日の日足をあげましょう。High = 1.2786、Low = 1.2736、Close = 1.2780。当日の為のレベルを計算し、全ての日足以下の時間軸使用できます。翌日にこのレベルが再計算されます。

ローソク足の幅によって計算方法が3つあります。:



Reduced – 「弱気相場」のサポート/レジスタンスレベル。200 pips以上動いたローソク足でエグジットする場合、この計算方法をお使いください。

Normal （標準） – 平均ボラティリティの場合のサポート/レジスタンスレベル。100～200 pipsのある日足。トレンドが長く継続する場合、Normalは最高です。

Extended (拡張した) – 「強気相場」のサポート/レジスタンスレベル。相場が弱くなり、下降三角形が発生する場合、強い値動きが期待されます。それで、拡張計算を使用します。お好みに合わせて、計算方法を選択することができます。研究の目的によります。 私なら、上記の通り計算方法の選択を行います。

詳細はこちら: http://www.viac.ru/ds/21950

