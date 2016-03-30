Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Filter over WPR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 862
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Indoforex Groups - Primajaya
Indicador Filter over WPR. Utiliza el indicador Stochastic.
Indicador Filter over WPR. Utiliza el indicador Stochastic.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7907
EMA Prediction
Indicador EMA Prediction.BAT ATR_v1
Indicador BAT ATR v1