O indicador utiliza o método de construção descrito por Vladislav Antónov (para quem lê as suas opiniões sobre a sessão diária na "Viak" ou na "Alpari"). Procurei por esse indicador na rede, como não encontrei, resolvi criar o meu próprio. Aqui está um pequeno excerto do seu método de construção:

Não tenho de vos explicar o que são resistência e suporte. Há muitos métodos para definir os níveis de preços, mas eu uso as minhas próprias fórmulas. As linhas dinâmicas de suporte/resistência são definidas pelas linhas MA e os cálculos estatísticos são calculados a partir do timeframe mais antigo.



1. Para calcular os níveis intra-diários durante uma hora, você precisa tomar High, Low e Close, a partir das velas da hora anterior.

2. Para calcular os níveis intra-diários durante uma dia, você precisa tomar High, Low e Close, a partir das velas do dia anterior.

3. Para calcular os níveis intra-diários durante uma semana, você precisa tomar High, Low e Close, a partir das velas da semana anterior.

Nesta revisão eu calculo os níveis de suporte e resistência a partir da vela diária do último dia. Assim, os níveis de preços serão válidos para todo o dia, no entanto, no dia seguinte, eles devem ser recalculados. Por exemplo. Pegamos na vela diária 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780 Obtemos os níveis para o dia em curso e utilizamos em todos os gráficos o menor timeframe diário. No dia seguinte, recalculamos os novos níveis.

Existem 3 métodos de cálculo, dependendo do tamanho da vela anterior:



Reduced (Reduzido) – níveis de suporte e resistência para o mercado fraco. Se o mercado tiver fechado pela maior vela, para 200 pontos, será melhor usar este cálculo, porque se espera uma correção, além de que o mercado se torne lento.

Normal – níveis de suporte e resistência, com uma volatilidade média de mercado. Velas Diárias de 100 a 200 pontos. O Normal trabalha bem quando o crescimento (ou queda) é constante, e as velas são praticamente todas iguais.

Extended (Ampliado) – níveis de suporte e resistência para o mercado forte. Quando o mercado é conduzido a um triângulo e se torna lento, esperamos que haja um movimento forte para usar os níveis com a faixa de preço ampliada. Cada qual deve fazer sua própria investigação e recolher estatísticas dos níveis atingidos, para aprenderem a aplicar o seu próprio método de cálculo. Eu não sigo à letra os pontos escritos acima (por exemplo, para libras) até escolher, segundo a minha intuição, e esperar pelo modelo de preços mais favorável.

Para quem quiser mais detalhes: http://www.viac.ru/ds/21950

