T3MA - Asesor Experto para MetaTrader 4
756
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
La idea es usar el indicador T3MA-ALARM. Cuando aparece la flecha, El EA realiza la operación de compra o venta.
Existe la posibilidad de configurar la ejecución de una sola operación o de varias operaciones simultáneamente.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7904
