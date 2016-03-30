CodeBaseSecciones
La idea es usar el indicador T3MA-ALARM. Cuando aparece la flecha, El EA realiza la operación de compra o venta.

Existe la posibilidad de configurar la ejecución de una sola operación o de varias operaciones simultáneamente.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7904

