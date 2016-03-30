Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI-TC - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 921
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Matsu
Indicador +RSI-TC.
Indicador +RSI-TC.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7906
Levels
Otro indicador más para calcular los niveles de soporte/resistenciaT3MA
El Asesor Experto tradea usando el indicador T3MA-ALARM. Cuando aparece la flecha, realiza la operación de compra o venta.
Filter over WPR
Indicador Filter over WPR. Utiliza el indicador Stochastic.EMA Prediction
Indicador EMA Prediction.