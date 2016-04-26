Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
T3MA - expert para MetaTrader 4
O conselheiro negocia segundo o indicador T3MA-ALARM, quando aparecem setas, ele realiza operações de venda ou compra.
É possível configurar a execução de apenas uma transação ou de várias simultaneamente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7904
