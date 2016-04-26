CodeBaseSeções
Experts

T3MA - expert para MetaTrader 4

дмитрий
Visualizações:
1031
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O conselheiro negocia segundo o indicador T3MA-ALARM, quando aparecem setas, ele realiza operações de venda ou compra.

É possível configurar a execução de apenas uma transação ou de várias simultaneamente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7904

