Советники

T3MA - эксперт для MetaTrader 4

дмитрий
7057
(7)
В идею заложен индикатор T3MA-ALARM, при появлении стрелки советник совершает операцию на продажу или покупку.

Есть возможность настройки совершения только одной сделки или нескольких одновременно.

