T3MA - Experte für den MetaTrader 4
Die Idee bezieht sich auf den Indikator T3MA-ALARM. D.h., sobald der Pfeil erscheint, eröffnet der EA eine Position (Kauf oder Verkauf). Sie können darüber hinaus einstellen, ob er nur einen oder mehrere Positionen zur gleichen zeit eröffnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7904
