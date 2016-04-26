Conselheiro Kijun Sen Robot. Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.

Resultados impressionantes. Conselheiro simples doubleUp com um cálculo melhorado dos lotes, menor relação de perdas e simplificação do double down.