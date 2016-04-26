CodeBaseSeções
Experts

ichimok2005 - expert para MetaTrader 4

Autor: ForexProf

Conselheiro ichimok2005. Usa o indicador Ichimoku.

Parâmetros de teste.
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7882

