作者: ForexProf
智能交易 ichimok2005.使用指标Ichimoku.
------------------------------
测试参量:
货币对: EURUSD.
周期: M5.
模板: 全部替克
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7882
