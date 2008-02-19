CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ichimok2005 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4073
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: ForexProf

Советник ichimok2005. Использует индикатор Ichimoku.

------------------------------
Параметры тестирования.
Символ: EURUSD.
Период: M5.
Модель: Все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7882

Kijun Sen Robot (KSRobot) Kijun Sen Robot (KSRobot)

Советник Kijun Sen Robot. Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.

ASC++ ASC++

Советник ASC++.

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

Самый надёжный советник. EUR/USD 1H

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Модифицированная версия индикатора Chande & Kroll's Stop. Автор счетает, что ChandelierStops_v1 очень подобен и выглядит лучше чем Chande & Kroll's Stop.