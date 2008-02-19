Смотри, как бесплатно скачать роботов
ichimok2005 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4073
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: ForexProf
Советник ichimok2005. Использует индикатор Ichimoku.
------------------------------
Параметры тестирования.
Символ: EURUSD.
Период: M5.
Модель: Все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7882
