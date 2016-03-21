CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ichimok2005l - Experte für den MetaTrader 4

Autor: ForexProf

Adviser ichimok2005. Verwendet den Ichimoku Indikator.

Testparameter:
Symbol: EURUSD.
Period: M5.
Modell: Jeder Tick.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7882

