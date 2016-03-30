Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SilverTrend v3 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 833
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: fukinagashi
Asesor Experto SilverTrendTrading v3.
Asesor Experto SilverTrendTrading v3.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7876
ASC++
Asesor Experto ASC++.Daily range
Previsión de los rangos diarios de precios. Este indicador muestra los niveles de soporte/resistencia del día actual.
Probe
Asesor Experto Probe.Indicador Impulse CD
Indicador Impulse CD, continuación del enfoque de impulso