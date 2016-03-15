CodeBaseSecciones
Indicador Impulse MACD - indicador para MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Visualizaciones:
3067
Ranking:
(13)
Publicado:
Impulse_MACD.mq4
La base del indicador es construir un sistema que combina tres indicadores MA. La presentación visual y el sentido físico pueden estimarse al fijar una gráfica.

El primer indicador: SMMA МА de High

El segundo indicador: SMMA МА de Low

Estas líneas constituyen un canal.

El tercer indicador: МА LWMA de PONDERADO. Realmente se trata de una línea de señal de impulso. Aquí no hay nada nuevo, pero el método de construcción del histograma es diferente al tradicional.

La pregunta principal que se trató de responder es la siguiente: ¿por qué siempre tenemos que seguir valores MACD y sus movimientos, aunque sean inútiles en el momento? La solución es sacar de un gráfico de todos los valores innecesarios. Esto se hace mediante el análisis de la posición de una línea de señal de impulso con respecto a las líneas de canal: Si la línea de impulso es superior al valor de High, la divergencia se calcula como la diferencia entre el impulso y High. Si es inferior al valor de Low, se calcula como la diferencia entre el impulso y Low. Por lo tanto, no aparecen movimientos intermedios.

Y como complemento, la línea de señal estándar de histograma para MACD

Un sistema de trading es claro en la gráfica: abrir sólo al darse el cruce del histograma y la línea de señal cero, si hay cambios de dirección, coloque un trailing stop y espere a la siguiente intersección si se provoca stop. Por lo tanto, utilizamos solamente el primer impulso del movimiento del precio.

