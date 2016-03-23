CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indikator Impulse CD - Indikator für den MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
864
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator Impulse CD, eine Erweiterung des Impulse-Ansatzes und eine Ausarbeitung des Impulse MACD Indikators.

Die Idee zur Weiterentwicklung entstand aus der Beobachtung der oben erwähnten Indikatoren. Es ist etwas schwierig, genau den Moment zu bestimmen, in dem die Signallinie des Indikators sich vom Histogramm entfernt. Ich betrachtete es daher als sinnvoll, ein weiteres Histogramm mit der Differenz zwischen Signallinie und Haupthistogramm einzuführen.

Die ersten Betrachtungen zeigen, dass er wahrscheinlich hilft, die Rollbacks zu identifizieren.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7878

MTF BB-Squeeze MTF BB-Squeeze

Indikator BB-Squeeze. Die veränderte Version. Für das Funktionieren wird der Indikator bbsqueeze benötigt.

buy_sell buy_sell

Ein trendfolgender Indikator. Er ist so einfach wie ein Knopf.

Trading Comments Trading Comments

Commentary on behalf of Exponential Moving Average.

HMA4 HMA4

Modifizierter Indikator HMA.