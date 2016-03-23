und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indikator Impulse CD - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 864
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator Impulse CD, eine Erweiterung des Impulse-Ansatzes und eine Ausarbeitung des Impulse MACD Indikators.
Die Idee zur Weiterentwicklung entstand aus der Beobachtung der oben erwähnten Indikatoren. Es ist etwas schwierig, genau den Moment zu bestimmen, in dem die Signallinie des Indikators sich vom Histogramm entfernt. Ich betrachtete es daher als sinnvoll, ein weiteres Histogramm mit der Differenz zwischen Signallinie und Haupthistogramm einzuführen.
Die ersten Betrachtungen zeigen, dass er wahrscheinlich hilft, die Rollbacks zu identifizieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7878
Indikator BB-Squeeze. Die veränderte Version. Für das Funktionieren wird der Indikator bbsqueeze benötigt.buy_sell
Ein trendfolgender Indikator. Er ist so einfach wie ein Knopf.
Commentary on behalf of Exponential Moving Average.HMA4
Modifizierter Indikator HMA.