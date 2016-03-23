Indikator Impulse CD, eine Erweiterung des Impulse-Ansatzes und eine Ausarbeitung des Impulse MACD Indikators.

Die Idee zur Weiterentwicklung entstand aus der Beobachtung der oben erwähnten Indikatoren. Es ist etwas schwierig, genau den Moment zu bestimmen, in dem die Signallinie des Indikators sich vom Histogramm entfernt. Ich betrachtete es daher als sinnvoll, ein weiteres Histogramm mit der Differenz zwischen Signallinie und Haupthistogramm einzuführen.

Die ersten Betrachtungen zeigen, dass er wahrscheinlich hilft, die Rollbacks zu identifizieren.