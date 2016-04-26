CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador Impulse CD - indicador para MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1163
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
O indicador Impulse CD continua o impulso de chegada ao mercado e desenvolve o indicador Impulse MACD.

A ideia de reformulação surgiu após a observação visual do indicador especificado acima. É difícil, à primeira vista, definir o momento em que a linha de sinal do indicador começa a variar em valor a partir do histograma, por isso a colocação de um histograma adicional de linhas de sinais diferentes e de um histograma básico pareceu-me útil.

Através da primeira observação é possível ajudar a apanhar reversões.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7878

