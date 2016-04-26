O indicador Impulse CD continua o impulso de chegada ao mercado e desenvolve o indicador Impulse MACD.

A ideia de reformulação surgiu após a observação visual do indicador especificado acima. É difícil, à primeira vista, definir o momento em que a linha de sinal do indicador começa a variar em valor a partir do histograma, por isso a colocação de um histograma adicional de linhas de sinais diferentes e de um histograma básico pareceu-me útil.

Através da primeira observação é possível ajudar a apanhar reversões.