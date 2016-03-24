コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Impulse MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sergei Kazachenko
ビュー:
1977
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
3つのインディケータMoving Averageの組み合わせをベースにしています。価格チャートによって、ビジュアルプレゼンテーションと意味の評価を行うことができます。

1つ目のMA : 高値でのSMMA МА

2つ目のMA : 安値でのSMMA МА

この2本のMAでチャネルが作成されます。

3つ目のMA : 加重終値でのLWMA МА。特に新しい情報はないと思いますが、ヒストグラムの作り方はちょっと違います。

答えられる大質問は、どうして時に不便なのにMACDの値の変化をいつも追わなければならないのかという質問です。問題解決として、チャートから不必要な値を削除するアイデアが出ました。そのために、チャネルラインに対するシグナルラインの位置が分析されます。シグナルラインが高値を上回る場合、発散は勢いから高値を引いて求められます。シグナルラインが安値を下回る場合、発散は安値から勢いを引いて求められます。このように、中間の動きが表示されません。

また、MACDに標準で備わっているヒストグラムでのシグナルラインが追加されました。

チャートを見れば、売買システムがすぐに明らかになります。ヒストグラムがゼロラインを交差する場合のみポジションを開き、トレンドの転換でトレーリングストップ注文を発注し、注文が執行された場合に次のヒストグラムとゼロラインの交差を待ちます。ただし、1つ目の勢いだけ使います。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7767

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセラレーターオシレーター（英：Acceleration/Deceleration Oscillator,AC）は、相場の動きの加速度と減速度を測ります。

NRMA NRMA

Konstantin Kopyrkin氏により開発された有名なインジケータです。

FX5 Divergence FX5 Divergence

インディケータFX5 Divergence。インディケータDivergenceの改良版です。

Commodity Channel Index, CCI Commodity Channel Index, CCI

商品チャネル指数 (英：Commodity Channel Index,CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。