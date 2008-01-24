Основой послужило построение некоторой системы комбинации трех индикаторов MA. Визуальное представление и физ. смысл можно самостоятельно оценить построив их на графике цены.

Первый индикатор : SMMA МА по High

Второй индикатор : SMMA МА по Low

Эти две линии образуют некоторый канал.

Третий индикатор : LWMA МА по WEIGHTED, это фактически сигнальная линия импульса. Ничего нового в этом я не открыл, но вот построение гистограммы дивера несколько своеобразна.

Главный вопрос который попытался решить : а зачем все время следить за показаниями MACD и отслеживать его перемещения даже если они просто бесполезны в данный момент? Вот тут и пришла идея просто удалить с графика недостойные внимания показания. Достигается анализом положения сигнальной линии импульса относительно линий канала: если линия импульса больше High то дивер считается разницей импульса и High, если ниже Low то разницей импульса и Low. Как следствие все промежуточные колебания просто не отображаются.

Ну и в дополнение стандартная для MACD сигнальная линия по гистограмме.

Посмотрев на индикатор можно сразу предположить систему торговли : открываться только при пересечении гистограммы и сигнала нулевой линии, при изменении направления выставляем трал и ждем следующего пересечения нулевой линии если стоп сработал. Т.е. используем только первый импульс движения цены.