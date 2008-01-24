Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Impulse MACD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12096
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основой послужило построение некоторой системы комбинации трех индикаторов MA. Визуальное представление и физ. смысл можно самостоятельно оценить построив их на графике цены.
Первый индикатор : SMMA МА по High
Второй индикатор : SMMA МА по Low
Эти две линии образуют некоторый канал.
Третий индикатор : LWMA МА по WEIGHTED, это фактически сигнальная линия импульса. Ничего нового в этом я не открыл, но вот построение гистограммы дивера несколько своеобразна.
Главный вопрос который попытался решить : а зачем все время следить за показаниями MACD и отслеживать его перемещения даже если они просто бесполезны в данный момент? Вот тут и пришла идея просто удалить с графика недостойные внимания показания. Достигается анализом положения сигнальной линии импульса относительно линий канала: если линия импульса больше High то дивер считается разницей импульса и High, если ниже Low то разницей импульса и Low. Как следствие все промежуточные колебания просто не отображаются.
Ну и в дополнение стандартная для MACD сигнальная линия по гистограмме.
Посмотрев на индикатор можно сразу предположить систему торговли : открываться только при пересечении гистограммы и сигнала нулевой линии, при изменении направления выставляем трал и ждем следующего пересечения нулевой линии если стоп сработал. Т.е. используем только первый импульс движения цены.
Индикатор ADXdon. Еще одна версия индикатора ADX, показывающий силу тренда.Instantaneous Trendline Filter
Индикатор Instantaneous Trendline Filter, показывает сигналы на покупку и продажу.
Indicator 5_34_5Absolute Strength_v1
Индикатор Absolute Strength_v1.