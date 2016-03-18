Die Basis dieses Indikators ist die Konstruktion eines Systems welches 3 MA Indikatoren kombiniert. Den Sinn verstehen Sie am besten wenn Sie ihn zu einem Chart hinzufügen

Der erste Indikator: SMMA МА of High

Der zweite Indikator: SMMA МА of Low

Diese Linien bilden einen Kanal.

Der dritte Indikator: LWMA МА als Gewichted. Aktuell ist dieses eine Impuls Signallinie. Hier ist noch nichts Neues aber die Methode, wie das Histogramms entsteht, weicht von der traditionellen Methode ab.

Die wichtigste Frage die ich versucht habe zu beantworten: Warum versuchen wir immer die MACD Werte und deren Bewegungen nachzuvollziehen auch wenn sie im Moment komplett unnütz sind? Die Lösung ist alle unnötigen Werte vom Chart zu entfernen. Dieses kann erreicht werden wenn man die Position von Impuls Signal Linien analysiert und in Relation zu Channel-Linien setzt: Wenn die Impuls Linie höher als das Hoch ist wird die Divergenz als die Differenz zwischen Impuls und Hochwert berechnet. Wenn Sie tiefer als das tief ist dann wird sie aus der Differenz zwischen Impuls und tief berechnet. Folglich werden gemittelte Bewegung nicht angezeigt.

Und es gibt eine zusätzliche Signallinie von einem Histogramm typisch für ein MACD.

Das Tradingsystem ist im Chart gut zu erkennen: Öffnen Sie eine Position nur wenn das Histogramm und die Nulllinie kreuzen. Wenn sich die Richtung ändert setzen Sie ein Trailing Stop und warten Sie auf die nächste Überschneidung falls ein Stopp getriggert hat. Wir nutzen also nur den ersten Preis-Bewegungsimpuls.